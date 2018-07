Prensa de EU reacciona al triunfo de Andrés Manuel López Obrador

Los principales medios de prensa de Estados Unidos destacan que las tendencias de las elecciones en México apuntan al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en momentos de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y México.

The Washington Post hizo notar que López Obrador fue capaz de ganar con un discurso anticorrupción encabezando un partido, Morena, que no existía en la elección presidencial pasada.

La victoria de López Obrador representa un enfático rechazo a los políticos tradicionales”, indicó. “El nuevo presidente mexicano tendrá que manejar las relaciones transfronterizas que son inusualmente tensas”, añadió.

The New York Times hizo notar que la victoria de López Obrador “representa un claro rechazo del statu quo en la nación, que durante el último cuarto de siglo ha sido definido por una visión centrista y un endoso de la globalización que muchos mexicanos sienten que no les ha beneficiado”.

Los Angeles Times sostuvo que la victoria de López Obrador “podría activar un cambio mayor en la política mexicana y alterar significativamente las relaciones con su vecino del norte, Estados Unidos”.

Algunos observadores esperan que una administración de López Obrador sería menos acomodaticia a Washington, especialmente a la administración, que sistemáticamente ha atacado a México y a los mexicanos”, apuntó el diario.

Con información de Notimex

LHE