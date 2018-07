Prematuro, hablar de salida de EU de la OMC: Wilbur Ross

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo este lunes que es prematuro que Estados Unidos debata su salida de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente al organismo. La semana pasada, el medio digital estadounidense Axios reportó que el mandatario quería retirarse del organismo, lo que generó una rápida negativa el viernes del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

No hay noticia acá (…), no es correcto”, dijo Mnuchin a medios de comunicación, calificando los reportes como noticias falsas. “Es una exageración. El presidente ha sido claro sobre sus preocupaciones respecto a la OMC, que cree que hay aspectos que no son justos, que China y otros la han usado para sacar ventaja, pero estamos centrados en el comercio justo, en derribar barreras”