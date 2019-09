Profeco: Precios de combustibles no subirán, pese a ataques en Arabia Saudita

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señaló este lunes que se prevé estabilidad en el mercado petrolero en México, pese a los ataques con drones a zonas petroleras en Arabia Saudita, que originó un incremento a los precios del petróleo a nivel mundial.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, el titular de la Profeco destacó que el gobierno de México se ha comprometido a mantener estabilidad en los precios de los combustibles.

Señaló que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) existe un esquema en donde se manejan alzas y bajas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y en el subsidio a los combustibles, por lo que se prevé una estabilidad en el mercado.

Cuestionado sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente aseguró que se ha detenido la caída en la producción petrolera y ya se está recuperando. Además, señaló que se reestructuró la deuda de la petrolera y se ha avanzado mucho. Sobre el atentado en Arabia Saudita, dijo que, a pesar de los ajustes al alza en los precios del crudo, “nosotros estamos protegidos, decirle a los mexicanos que no van a haber variaciones en los precios de las gasolinas”.

Adelantó que habrá una reunión entre la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacer el análisis, “porque por un lado nos beneficia el aumento en el precio del crudo; pero como somos compradores de gasolinas, nos puede perjudicar.

Sostuvo que el abasto de gasolinas está asegurado “sin ningún problema a través de las importaciones, además de que se aumentó la capacidad de refinación de las plantas de Pemex, y aprovechó para destacar que está muy satisfecho con la administración de la empresa productiva del Estado, a cargo de Octavio Romero Oropeza.

El sábado 14 de agosto, los rebeldes hutíes del Yemen lanzaron un ataque con diez aviones no tripulados contra dos refinerías de la petrolera estatal saudí Aramco en el este de ese país árabe, donde causaron sendos incendios.

Tras la ofensiva, los precios internacionales del petróleo tuvieron incrementos que no se veían en un solo día desde 1991, cuando estalló la primera guerra del Golfo Pérsico.

Algo que frenó el incremento de los precios fue la autorización de Donald Trump para que Estados Unidos use sus reservas de emergencia para garantizar suministros estables.

Profeco se acerca a 100 mil descargas de app para precios de gasolinas

Al domingo 15 de septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) obtuvo 99 mil 240 descargas de la app “Litro por Litro” para comparar precios de combustibles.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla aseguró que esta semana se espera que la aplicación llegue a 100 mil descargas, gracias a la aceptación de los usuarios “que se vuelven los auténticos verificadores del mercado”.

Así, en la semana del 9 al 15 de septiembre, se atendieron 378 quejas o denuncias, con 293 visitas a estaciones de servicio, donde sólo dos se negaron a la revisión y se inmovilizaron 53 mangueras/bombas por no estar bien calibradas.

En la semana de referencia, el precio más alto en la gasolina Regular se encontró en Tlalnepantla, Estado de México en 21.44 pesos, mientras que el más económico se tuvo en Coatzacoalcos, Veracruz en 17.59 pesos por litro.

Para el caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se encontró en León, Guanajuato en 21.99 pesos por litro y el más bajo en Coatzacoalcos, Veracruz en 18.99 pesos por litro en estaciones de servicio.

En tanto, el Diésel se vendió hasta en 22.58 pesos por litro en Hermosillo, Sonora, quien registró el precio más alto, en contraste, Comacalco, Tabasco presentó el costo más económico en 19.59 pesos por litro.

Por su parte, en la venta de Gas LP por tanque estacionario, Los Cabos, Baja California, tuvo el precio más elevado en 11.07 pesos por litro, mientras que el más bajo se registró en Santiago Mihuatlán, Puebla.

En tanto, en la venta por cilindros, se encontró el precio más alto en Los Cabos, Baja California con 20.50 pesos por kilo, y el más económico en Pátzcuaro, Michoacán en 14.15 pesos por kilo.

En la semana de referencia se visitaron 20 estaciones, de las cuales dos recibieron infracción y no se tuvieron negaciones a la verificación, detalló Sheffield Padilla y agregó que sólo se detectaron 14 cilindros en mal estado, no obstante, estos no representan riesgo para los consumidores.

