Precios de la canasta básica incrementan en cadenas comerciales

Mientras que en los mercados públicos los precios de la canasta básica se mantuvieron a comparación del mes pasado, en cadenas comerciales el incremento es notorio.

Un mes después, un recorrido por algunos establecimientos demuestran una diferencia entre el pasado 24 de mayo y actualmente.

“El huevo si sube me afecta porque se queda y no se vende”, señaló la comerciante.

Del 24 de mayo al 22 de junio así se comportaron los precios:

“La verdad todo ha subido muchísimo, mucho, pero pues tenemos que comer, buscarle uno que compra todos los días se da cuenta que suben mucho las cosas”, refirió Bertha.

“Se me hace que sí se han subido bastante. La verdad no me alcanzó, casi no llevo nada y ya me acabé el dinero”, dijo Berenice.