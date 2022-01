Precio del cilindro de gas LP de 20 kilos baja y está en 420 pesos en cinco alcaldías: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que con la entrada del programa Gas Bienestar en cinco alcaldías de la capital, el precio del cilindro de gas LP de 20 kilos ha bajado y está en 420 pesos, una reducción de casi la mitad, si se compara con los 720 pesos que llegó a costar en algunos puntos de la ciudad hace tres o cuatro meses.

Dijo que esto es gracias al tope o precio máximo que puso la Comisión Reguladora de Energía al precio del gas doméstico.

“Al principio, las gaseras privadas dijeron que iba a ser un caos, que no les iba a alcanzar, no sé si se acuerdan, que dijeron que no iba a haber manera de que eso se resolviera; y hoy, ya hasta los privados ya tienen precios más baratos del gas LP. Así que, sí se puede hacer, y eso tiene que ver con que el gobierno esté al tanto de la economía de las familias”, mencionó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.