PRD llama a AMLO a defender a connacionales ante redadas

El Partido de la Revolución Democrática hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que haga una defensa firme de los connacionales que radican en Estados Unidos.

Esto luego del anuncio del presidente Donald Trump de que comenzará redadas masivas este domingo en varios estados de la Unión Americana.

Le exigimos al presidente López Obrador que alce la voz en esta materia que lleve esta causa de la defensa de los migrantes en los Estados Unidos a organismos internacionales, hace falta que el titular del Ejecutivo alce la voz con Donald Trump y le exija que ese tipo de redadas no se pueden dar”, indicó Ángel Ávila, de la dirigencia colegiada del PRD.

El líder colegiado del PRD criticó que el presidente López Obrador no escuche a los diferentes sectores de la población.

Es un presidente que no escucha, no escucha a las organizaciones sociales les tiene aberración, no escucha a la oposición política y lo que nos damos cuenta de una forma fehaciente es que tampoco escucha a sus consejeros internos, si el presidente se encierra en sí mismo en el Palacio va a llevar a este país a una recesión económica y quienes van a pagar los platos rotos son esas gentes que votaron por él”, aseguró Ángel Avila, de la dirigencia colegiada del PRD.