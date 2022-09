PRD da por concluida la interlocución con ‘Alito’ Moreno; urge al PRI a renovar dirigencia

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, dio por concluida la interlocución con Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Urgió a ese partido a renovar su dirigencia y que la alianza opositora pueda salvarse, a pesar de la traición a la palabra empeñada por Alejandro Moreno en el interior de esta alianza.

“Yo no me voy a sentar con Alejandro Moreno a firmar un acuerdo y a hacerlo público y a salir ante la opinión pública, no, no lo voy a hacer, yo espero que el PRI resuelva pronto su diferendo interno y que con un nuevo interlocutor podamos continuar, ya no hay confiabilidad en él, esa es la verdad, ya no hay confiabilidad nuestra del PRD y del PAN en el presidente nacional del PRI actual, imposible, una burla, traicionaron la palabra empeñada”, indicó Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD.