Dan positivo a COVID 49 pasajeros durante vuelo entre Nueva Delhi y Hong Kong

Al menos 49 pasajeros de un vuelo entre Nueva Delhi y Hong Kong dieron positivo en coronavirus COVID-19, dijeron las autoridades hongkonesas, que prohibieron este lunes los vuelos provenientes de India, Filipinas y Pakistán para evitar un aumento de los contagios.

Todos los pasajeros que dieron positivo volaron a Hong Kong el 4 de abril en un vuelo del operador indio Vistara, con capacidad para 188 personas, aunque las autoridades no han informado de cuántos pasajeros viajaron en el avión.

Los resultados positivos entre los pasajeros surgieron durante su período de cuarentena obligatorio de tres semanas que impone Hong Kong.

Todos los viajeros que vuelen a Hong Kong desde 25 lugares considerados de alto riesgo, incluidos el Reino Unido, Sudáfrica, India, Pakistán y Estados Unidos, deben además proporcionar una prueba de diagnóstico negativa antes de embarcar, realizada menos de 72 horas antes de la salida del vuelo.

El número de contagios en el vuelo es muy significativo, ya que Hong Kong registra en este momento menos de 50 casos diarios de coronavirus.

Las autoridades hongkonesas impusieron una prohibición de dos semanas de todos los vuelos desde India, Pakistán y Filipinas, al considerarlos países de “riesgo extremadamente alto” por el COVID-19.

India enfrenta un aumento serio de contagios, con los hospitales en punto crítico, por lo que el gobierno ha tenido que reimponer restricciones, incluido un confinamiento de una semana en su capital, Nueva Delhi, en la que viven 20 millones de personas.

Hong Kong, una de las ciudades con mayor densidad de población del mundo, fue uno de los primeros lugares en ser golpeado por el coronavirus, pero las duras condiciones de entrada, las estrictas medidas de distanciamiento social y el uso generalizado de mascarilla han ayudado a mantener las infecciones por coronavirus a poco más de 11 mil, con 209 muertes.

Alrededor del 9,8% de los 7,5 millones de habitantes de Hong Kong han sido vacunados hasta ahora.

Con información de AFP

KAH