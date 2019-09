Positiva, baja tendencia de corrupción, pero no lanzamos campanas al vuelo: Jesús Ramírez

El gobierno no lanza las campanas al vuelo ante los resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2019, realizado por Transparencia Internacional, que indica que el 61% de los mexicanos valora positivamente la estrategia anticorrupción del Gobierno Federal, señaló el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

Te puede interesar: Jesús Ramírez defiende política económica ante señalamientos de Urzúa

“Estos índices de Transparencia Internacional los conoció el presidente de la República en la mañana, comentó que son positivos, que vamos por buen camino, pero nada más, tampoco lanzamos las campanas al vuelo, hay que entregar resultados. Lo más importante, y qué bueno que a nivel internacional los observadores ciudadanos, o los medios de comunicación perciban, o recojan esta percepción ciudadana de que se está combatiendo la corrupción y de que se va por buen camino. Creo que es un indicador positivo para el estado de ánimo nacional y para también mostrar que el combate a la corrupción sí tiene importancia y resultados”, apuntó Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social de Presidencia.

Caso Bartlett: Mientras no haya resultados, todo es especulación

Cuestionado sobre si las indagatorias respecto a la transparencia en el patrimonio del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, pueden opacar el combate a la corrupción, apuntó que se debe esperar a conocer los resultados de las investigaciones, y que aquellas personas que tengan información o indicios en este y otros casos, deberían de presentarlas ante la autoridad.

“En tanto no haya resultados de una autoridad competente, sea Fiscalía General de la República, sea la Secretaría de la Función Pública, todo es especulación. Lo más conducente es que quien tenga elementos, sea un medio de comunicación, sea un ciudadano, o un organismo internacional, presenten los datos ante la autoridad y que esa sea la que defina la responsabilidad. No va a haber protegidos, no va a haber ninguna impunidad, este gobierno va a demostrar que el combate a la corrupción debe ser un elemento central de las democracias, que sin ella las democracias se corroen”, dijo Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social de Presidencia de la República.

Fue entrevistado en Palacio Nacional.

LLH