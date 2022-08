Posible prohibición de visados a ciudadanos rusos es una medida “justa”: Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reiteró su defensa de la prohibición general de visados para los ciudadanos rusos alegando que es una medida “justa”, a la vez que instó a los aliados europeos a que insistan en llevarla a cabo.

“Debe haber una garantía de que los asesinos rusos y los facilitadores del terrorismo de Estado no utilizarán Schengen. Y en segundo lugar, no se puede destruir la idea misma de Europa, nuestros valores europeos comunes (…) no se puede convertir a Europa en un supermercado donde no importa quién entre, sino que lo principal es que una persona simplemente pague por los bienes”, expresó el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la población de Ucrania.