Posible cateo a otro domicilio de presunto feminicida serial de Atizapán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) podría solicitar en los próximos días una orden de cateo en otro inmueble de la calle Margaritas en la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán, en busca de más víctimas del presunto feminicida serial, Andrés Filemón.

A 8 días de haber sido detenido el presunto feminicida serial, se han acercado ante el Ministerio Público cuatro familias de mujeres desaparecidas que en algún momento convivieron con Andrés Filemón. De las cuales a tres de ellas ya les tomaron las pruebas genéticas para que, en su momento, se pueda conocer la identidad de las víctimas.

Durante las excavaciones que la FGJEM realiza en el domicilio de Andrés Filemón se han encontrado más de mil 137 fragmentos humanos, mismos que en su momento serán confrontados con las pruebas de ADN de los familiares.

David Rodríguez, vive desde hace nueve meses en uno de los domicilios de la hermana del presunto feminicida. Su hija le pagaba una renta de 900 pesos a Andrés Filemón para que este se los depositara a su hermana que vive en el estado de Oaxaca.

Desde el sábado pasado que fue detenido, David Rodríguez vive con miedo, agradece que a su hija no le haya pasado nada, porque cada mes que le pagaba la renta al presunto feminicida ingresaba a su casa.

“Está nerviosa, lo que pasó con este hombre la verdad que no tiene nombre, no puedo llamarlo un ser humano, no entiendo a ese hombre porque era así, no lo entiendo porque. No duermo, no duermo en la noche, me dan pesadillas nomás de pensar en este hombre, que no lo conocía en realidad, no lo conocí, quien lo conoció y tuvo trato fue mi hija, mi hija me trajo aquí, me dijo ya le renté el cuartito al señor ese”, expresó David Rodríguez, vecino.