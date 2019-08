Portland permanece bajo custodia policial por manifestantes

La ciudad estadounidense de Portland (Oregon) permanecía este sábado bajo una fuerte custodia policial después de que grupos de derecha y de izquierda anunciaran movilizaciones que podrían derivar en enfrentamientos.

Portland, considerada una de las urbes más progresistas de Estados Unidos y que fue escenario en 2016 de algunas de las protestas más multitudinarias tras el triunfo electoral del presidente Donald Trump, vivió en agosto del año pasado manifestaciones de este tipo que concluyeron en calma.

Este año, líderes de derecha convocaron a una protesta por el “Fin del terrorismo doméstico”, llamado que fue atendido hoy por los grupos “Proud Boys” (Chicos orgullosos, en inglés), que la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center define como un movimiento de odio, y Patriot Prayer (Oración Patriota).

Ante el llamado de los movimientos de derecha, la agrupación antifascista “Antifa” también ha salido a las calles.

El pasado 6 de julio, protestas convocadas por ultraderechistas y antifascistas en Washington finalizaron sin incidentes en medio de un fuerte operativo policial. (AP)

La Policía, que ordenó el cierre de algunas vías en el centro de la ciudad, informó de la incautación de “armas” como escudos, barras de metal y madera, algunas usadas como astas de las banderas, y líquidos usados para repeler osos.

“No se tolerará violencia”, ha advertido la Policía en sus mensajes, que confirmó, tras las primeras horas de concentraciones, que al menos tres personas han sido arrestadas.

Trump se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la protesta e indicó que Portland “está siendo observada muy de cerca”.

Consultado al respecto por la cadena CNN, el alcalde de Portland, Ted Wheeler, afirmó que su trabajo es estar “enfocado en mantener la seguridad pública”.

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2019