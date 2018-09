Graue asegura que dará con responsables del ataque en Rectoría

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, aseguró que su administración trabaja para dar con los responsables de la violencia del lunes 3 de septiembre, por parte de porros en la explanada de Rectoría.

Quiero darle la certeza a la comunidad que no me detendré, en ninguno de estos problemas jurídicos que eventualmente se planteen y que seguiremos demandando, la justicia plena para la universidad. No descansaré hasta que se encuentren a los responsables. Estamos todos, muy indignados por los sucesos del pasado 3 de septiembre. Desde ese mismo día la universidad presentó la denuncia de los hechos ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal”, aseguró Enrique Graue, rector de la UNAM.