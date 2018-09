Amieva pide a PGR y UNAM trabajo conjunto para investigar agresión de porros

El jefe del Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, pidió a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trabajar de manera conjunta para investigar la agresión de porros en la explanada de Rectoría, el pasado 3 de septiembre.

Nosotros no vamos a generar un tipo de enfrentamiento a través de declaraciones, comunicados o boletines, esa no es nuestra intención. Y requerimos la participación de todas la instancias, tanto de las autoridades universitarias como de las instancias federales. porque si no hacemos este trabajo juntos no podemos responder a esta responsabilidad de atender los hechos de violencia que ocurrieron y dar atención a un problemática que es precisamente en contra en otros planteles, en otros espacios, que es en contra del estudiantado, del profesorado y de los trabajadores administrativos”, afirmó en entrevista para Estrictamente Personal con Raymundo Riva Palacio.