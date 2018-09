Porros del CCH Sur, autodenominados ‘Haraganes’, torturan y extorsionan a estudiantes con impunidad, su objetivo es obtener dinero y poder. El Colegio de Ciencias y Humanidades busca formar a los jóvenes para continuar una carrera profesional, pero este objetivo se ve empañado por los porros.

La madre de esa alumna afirma que la joven “no pudo caminar en una semana, le dieron toques dentro del agua”.

Descargas eléctricas, golpizas, baños de agua helada, extorsiones y amenazas, son algunas de las prácticas que realiza el grupo de porros llamado “Haraganes” contra estudiantes del CCH Sur, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según denuncias de alumnos y padres de familia.

Siembran terror en la comunidad estudiantil sin importarles que las víctimas tengan 15, 16 ó 17 años de edad. El fin es obtener dinero y poder.

La obligaron a abrazar un árbol, abrazada en el árbol teníamos que pasar y darle el cinturonazo, si tú no le quieres pegar, te pegan a ti, es a fuerzas”, dice un estudiante.

Porros del CCH Sur torturan y extorsionan a estudiantes con impunidad (Noticieros Televisa)

Los alumnos del CCH Sur narraron a Despierta que primero los invitan a reuniones como supuestos amigos, después los agregan a chats grupales en los que empiezan a enviarles amenazas que van subiendo de tono.

Uno de esos mensajes de Whatsapp decía:

Grupo Haraganes, qué tal chavos, junta general el día martes primera torre, 4, los que salieron del grupo, los buscan y los bajan y si no quieren, no hay pedo, yo entro en la semana a buscarlos, no quiero pendejadas, los quiero a todos los Haraganes”.