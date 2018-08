La pornovenganza ya es delito en Yucatán. Ana Baquedano, estudiante de Psicología en Yucatán, de 23 años de edad, logró convertir una iniciativa ciudadana en ley. Su historia inició a los 16 años, cuando compartió una foto íntima con alguien cercano, él la publicó, la mandó a sus amigos y llegó a su familia.

Me imaginé un escenario muy difícil, estaba pasando por todo esto sola, no me atreví a contárselo a nadie más, pensé que la única opción era suicidarme. La vio toda la escuela, le llegó a mi familia”, dice Ana Baquedano Celorio.