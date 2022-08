Por vivir como sultán, ‘Alito’ Moreno deberá rendir cuentas: Mario Delgado

Por vivir como un sultán, deberá rendir cuenta, así lo consideró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al respaldar la solicitud de desafuero en contra del diputado Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Te recomendamos: De Morena no espero justicia, espero venganza: ‘Alito’ Moreno responde a solicitud de desafuero

“Es como un sultán, era como un sultán en Campeche, con el montón de propiedades. Ahora tiene que rendir cuentas, no coinciden los ingresos que él pudo haber tenido en los últimos años, con la enorme riqueza acumulada. Entonces, nosotros lo vemos como un acto de justicia, que no puede haber impunidad para nadie, vemos con muchas posibilidades y hay muchas evidencias que este diputado tendría que dejar el fuero para enfrentar la justicia”, indicó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

Y aunque Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores priistas, está en contra de que Alejandro Moreno continúe como dirigente nacional de su partido, rechazó su desafuero.

Acusó intenciones político-electorales de Morena.

“No podemos apoyar estos procesos que lastiman el proceso y, que por supuesto, se ven con un ojo lleno de política y no de cuestiones legales. Yo estoy, y lo he reiterado, estoy en contra de su dirigencia y de sus resultados, y estoy en contra siempre de que se cometan actos excesivos en contra de las personas, de uno u otro, quién sea. Lo que esté apegado a derecho y lo que cumpla los requisitos legales, pues por supuesto que no podremos oponernos. Pero, los sesgos que se ven, que veo aquí en la ciudad en contra de algunos dirigentes, pues hacen ver que estén metidos en actividad electoral cien por ciento el Gobierno federal”, refirió Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del PRI.