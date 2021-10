Por violencia de género ‘tumban’ elección en Iliatenco, Guerrero; candidata buscará contender de nuevo

Una elección fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política en razón de genero; fue la elección municipal en Iliatenco, Guerrero.

Se tiene que reponer el procedimiento y para que la mujer agraviada pueda competir nuevamente tiene que pedir permiso a un consejo de hombres.

“Se encontraron leyendas, ‘Fuera Ruperta’, ‘las mujeres no sirven para gobernar’, otro donde dice ‘fuera Ruperta ya comiste’ , ’ninguna vieja más en el poder, fuera Ruperta’, ‘fuera rupuerca’, ‘es tiempo de los hombres, fuera Ruperta’; en las calles, postes, sobre las carreteras y aparte de eso sufrí violencia a través de las redes sociales que no lo quiero dejar porque soy bruja. Me decían deja de engañar tanta gente porque si no, un día de estos vamos a ir por ti y vas a amanecer por ahí, son mensajes muy fuertes, hasta la fecha nos siguen llegando mensajes de amenazas”, compartió Ruperta Nicolás Hilario, expresidente municipal y excandidata de Iliatenco, Guerrero.

Las pintas que aparecieron el pasado 28 de mayo en calles, carreteras, bardas y señales viales del municipio de Iliatenco, Guerrero, motivaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara la elección ganada por el candidato del PT, Erick Sandro Leal Cantú.

“No es válido que por obras fabricadas, desconocemos quién fue el actor, hayan tumbado una elección; sí nos duele el fallo porque no fuimos culpables”, expuso Maura Ramos Cándido, secretaria del Partido del Trabajo en Iliatenco.

El Tribunal argumentó que se ejerció violencia política de género en contra de la candidata Ruperta Nicolás Hilario, indígena ma’pa de 38 años, quien buscaba la reelección.

“Marca un hito un antes y un después en el tema de violencia hacia las mujeres; lo que no se sabe es la intimidación directa. Su abogado acaba de sufrir un atentado, dice: doctor, mi carro está todo balaceado”, señaló Adrián Wences Carrasco, dirigente de Movimiento Ciudadano en Guerrero.

La ley establece que a más tardar el 20 de diciembre deberá reponerse la elección municipal, algo que los opositores a Ruperta no quieren.

“Lo que pedimos es que se respete el resultado pasado, nosotros ya votamos, ¿por qué otra vez?”, señaló un militante del Partido del Trabajo.

El PT repetirá candidato.

“Mantenemos la postura de seguir trabajando para el licenciado Erik Sandro Leal Cantú”, comentó Maura Ramos Cándido, secretaria del Partido de Trabajo en Iliatenco, Guerrero.

El pueblo tiene que darle permiso, por ser mujer

Ruperta, al ser mujer, deberá someterse nuevamente al consejo de los principales, los hombres ancianos del pueblo quienes, según su código de usos y costumbres, le deben autorizar una vez más, participar en la elección de este municipio, cuya población es ciento por ciento indígena.

“El pueblo tiene que darle el permiso a las mujeres de contender”, señaló Nereida de Jesús Silva, delegada estatal de mujeres de Movimiento Ciudadano, Guerrero.

“Hay como un consejo de ancianos, pero ahí lamentablemente son puros hombres, es patriarcal”, destacó Adrián Wences Carrasco, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano de Guerrero.

Dispuesta a contender

Ella dice estar dispuesta a contender nuevamente, pero ha pedido protección a las autoridades estatales, pues teme por su vida, la de su familia y sus colaboradores.

“Agradecida con las autoridades que se hizo justicia; participaremos siempre y cuando la militancia decida. Miedo ya lo tuve antes de, y ahorita me siento con más seguridad de demostrar que las mujeres podemos gobernar. Sí hemos pedido protección, pero hasta la fecha no hemos visto resultados”, expuso Ruperta Nicolás Hilario, expresidente municipal y excandidata de Iliatenco, Guerrero.

El mandato de Ruperta como presidenta municipal terminó el último minuto del 29 de septiembre.

Este martes se instaló el Concejo Municipal provisional que gobernará hasta que haya nuevas elecciones, previstas en los próximos 60 días.

Violencia de género, nada nuevo

En este municipio de 12 mil habitantes la violencia de género no es algo nuevo; sólo el 10 por ciento de sus mujeres tienen estudios, el resto son amas de casa, tienen en promedio cinco hijos y apoyan en el campo.

“Golpean a la esposa, la golpean con los hijos y no vas a decir nada porque te vendieron y no tiene uno derecho ni de quejarse con su familia”, dijo Celerina Cadena, habitante de Iliatenco, Guerrero.

