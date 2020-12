Por unanimidad Senado aprueba Ley de Seguridad Nacional

El pleno del Senado de la República aprobó las nuevas disposiciones para regular la presencia y actuación de los agentes extranjeros en México.

Deberán ajustarse a las leyes mexicanas en su proceder, no tendrán inmunidad y sólo podrán portar las armas que les autorice la Secretaría de la Defensa expresamente.

Se trata de adiciones a la Ley de Seguridad Nacional que los senadores aprobaron con 71 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones.

En la tribuna, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que en los últimos 100 años los agentes extranjeros, principalmente de Estados Unidos, han actuado en México sin ley que los regule.

Admitió que hoy en día se ignora el número de agentes que operan en nuestro país y que en muchos casos han incurrido en delitos como en el operativo Rápido y Furioso que permitió el ingreso ilegal de armas a territorio mexicano.

La reforma establece que las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México deberán entregar en 72 horas a las autoridades competentes un informe por escrito de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes extranjeros.

Las reuniones que sostengan deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.

Esto fue rechazado por senadores del PAN.

“Este cambio invade esferas de competencia, el gobierno federal no es jefe de los estados y los municipios, no son subordinados los gobiernos estatales y los municipios. Si bien es cierto que la facultad de dirigir la política exterior es Federal eso no implica, eso no implica que le tengan que pedir permiso al gobierno federal para reunirse con una persona, para hablar por teléfono, así dice la reforma, tienen que mandar un informe a los tres días, espérame tantito”, concluyó Damián Zepeda, Senador del PAN.