¿Por Qué Son Tendencia Ricardo Monreal y Layda Sansores?

A raíz del intercambio de tuits y declaraciones entre Layda Sansores y Ricardo Monreal, el consejero político de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, se subió al conflicto morenista y amenazó con lanzar su propio programa “Miércoles del León” para retar al “Martes del Jaguar”, la producción de Layda.

Recordemos que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, había advertido que en su programa de este martes haría serias revelaciones contra Monreal y que tenía un audio comprometedor. A lo que el senador de Morena reviró que sólo buscaba descalificarlo y ha dicho que se trata de una guerra sucia interna.

La discusión de los morenistas se ha vuelto tendencia en redes sociales. A tal grado que hasta el presidente AMLO salió a tratar de calmar los ánimos y les recriminó que parecen mitoteros: “No afecta mucho, pero es de mal gusto y no debe prevalecer eso”.

También Claudia Sheinbaum opinó al respecto y se decantó por apoyar a Layda Sansores, porque “es una mujer luchona que ha vivido distintas formas de violencia, hablando de la violencia contra las mujeres, No sólo es violencia física, hay violencia política, también psicológica. Entonces, mi cariño a Layda”.

El día de hoy el senador Monreal, en entrevista con medios de comunicación dijo que él se deslindaba del programa “Miércoles del León”, que no le parecía que fuera lo correcto para alcanzar entendimientos.

El sábado, la gobernadora Layda Sansores subió a su cuenta de Twitter el anuncio de que, en su programa del martes, incluiría a Ricardo Monreal.

El tuit, que eliminó el domingo, decía: “Atención, Monreal, nos vemos a las 8 pm en el #MartesDelJaguar”.

El senador Monreal no aludió explícitamente al programa semanal de Layda Sansores, pero contestó por la misma vía este domingo.

“La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno”, aseguró.

La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno. pic.twitter.com/VwnYvf6IuT

Poco después, la gobernadora desistió de su intención y se retractó mediante un tuit.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior. #MartesDelJaguar”.