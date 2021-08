¿Por qué no incluyeron revocación de mandato en periodo extraordinario?: senadores responden a AMLO

El presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez, aseguró, el martes 10 de agosto del 2021, que todavía hay tiempo para convocar a un periodo extraordinario para legislar en torno a la ley secundaria de la revocación de mandato.

Esto, luego de que el presidente López Obrador reclamara que no fue incluido el asunto en el periodo extraordinario que está agendado para esta semana en la Cámara de Diputados.

Por su parte, la senadora del PRI Claudia Ruiz dijo:

“Nunca fue parte de la agenda que se abordó por los grupos parlamentarios para discutir en el extraordinario. Recordarán que la única iniciativa que había era una que yo presenté a inicio de año. En dos ocasiones expresé que se estaba terminando el plazo para expedir una ley de Revocación de Mandato que pudiera servir para este año y no se consideró que pudiera ser urgente o importante. Ahora estamos a tres semanas de que concluya la legislatura y que inicie la nueva y seguramente se estará trabajando para construir los consensos. No es una ley que deba expedirse al vapor, ni sin consenso. No con prisas, no con urgencias con temas que le interesan a la ciudadanía”, aseveró la legisladora.