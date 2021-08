¿Por qué Juan Gabriel y Rocío Dúrcal fueron tema de la conferencia mañanera de AMLO?

Andrés Manuel López Obrador recordó este lunes, durante su conferencia matutina desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a Juan Gabriel y pidió poner el video donde éste interpreta “Déjame vivir”, a dueto con Rocío Dúrcal.

El mandatario usó la expresión “no, no, no”, al afirmar que ahora ya no se emplea dinero para comprar conciencias o lealtades, como antes que se destinaba mucho dinero del presupuesto para los medios de comunicación.

“A propósito, mi gran amigo que lo conocí, además genial, Juan Gabriel, aquí se crió, aquí se formó, vamos a recordarlo exactamente en el no, no, no, no. Tiene una que me gustaba mucho, me gusta mucho: no, no, no, que la canta con Rocío Dúrcal”, dijo el mandatario.