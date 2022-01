¿Por qué correr es uno de los propósitos más comunes de Año Nuevo?

Tras los festejos de fin de año, uno de los propósitos más recurrente para el año que inicia, es hacer ejercicio y correr.

Te recomendamos: Realizan primer paseo dominical ‘Muévete en bici 2022’ en CDMX

“Uno de los propósitos es correr mi primer maratón este año, hacer ejercicio para mantener mi salud”, dijo Anayeli, corredora.

“Lo primeros días del año llega muchísima gente viene con los propósitos a correr, vienen primeros días, pasan 15 días y después baja la afluencia, precisamente por eso, por eso, porque nada más son propósitos”, compartió Francisco Castro, vendedor de artículos deportivos.

Al amanecer de este domingo, a pesar del frío, algunos salieron a cumplir el propósito de Año Nuevo y muchos otros, a continuar con el buen habito de correr.

“Ser muy feliz este año y que se acabe el COVID, ojalá; tengo un maratón que quiero correr en febrero, entonces, empezando bien, hoy me tocan 28, entonces, ahí voy”, dijo Paola Herrera Espinoza sobre su propósito de Año Nuevo.

“Mejorar mis propias marcas, que eso es lo principal, lo que tenemos que enfocar, por todo lo que está pasando, pasé por un COVID muy fuerte y gracias a Dios salí adelante que fue lo que me motivó”, dijo Mike Hernández, corredor.

Hay quienes llevan décadas corriendo.

“Tengo 20 años haciéndolo; vengo a disfrutar la naturaleza”, aseguró Enrique Escobar, un corredor.

Federico asegura que ni en los días feriados deja de correr.

“Vine el 31, el primero, el dos, no fallo, es algo súper para mi. Correr para mi representa una libertad total, yo me siento libre cuando estoy corriendo, porque no compito contra nadie, es conmigo mismo, me siento bien”, destacó Federico Manzano, corredor.

Agustín Hernández es profesor, tiene 53 años, asegura que comenzó a correr a los 18, lo que significa que tiene 35 años corriendo todas las mañanas que sus actividades se lo permite.

“Cuando uno viene aquí, es ver la vida, encontrarse a uno, por que correr es meditar, es encontrarte contigo, es disfrutar cada amanecer, es dar gracias por otro día, lo valioso que es cada día y con esto que se vino de estos dos años que han sido complicados para todos nosotros, ya lo valorábamos, pero ahora lo valoramos mucho más; el amanecer, el ver todo, el estar con las personas que queremos”, aseguró Agustín Hernández, corredor.

Con información de Francisco Santa Anna.

LLH