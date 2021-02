¿Por qué confiar en la vacuna rusa Sputnik contra COVID-19? Virólogos lo explican a Noticieros Televisa

La prestigiosa revista “The Lancet” publicó los resultados de la fase tres de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V y afirmó que ésta tiene una eficacia del 91.6 por ciento. Además, señaló que la vacuna no tiene efectos secundarios graves.

Te recomendamos: China enviará 10 millones de dosis de vacunas a otros países

El estudio fue acompañado por un artículo elaborado por dos prominentes científicos británicos. Se trata de la investigadora Polly Roy y el virólogo Ian Jones, quienes concedieron una entrevista exclusiva a Noticieros Televisa.

Los dos coincidieron en que el mundo cuenta con otra vacuna que puede sumarse a la batalla contra la COVID-19

Para Ian Jones, virólogo de la Universidad de Reading el desenlace más significativo del estudio publicado por “The Lancet” es que se valida otra vacuna para la lucha contra el COVID-19.

“La verdad es que no se puede sacar una vacuna si no hay una cantidad considerable de datos estadísticamente significantes que muestren que es tanto segura como eficaz, y en el caso de la publicación de hoy de los datos de la vacuna rusa, esos dos criterios se cumplen. Esta es, pues, otra vacuna válida y yo esperaría con agrado que se usara muy ampliamente”, dijo.

Al ser cuestionado por el periodista Vytas Rudavicius, corresponsal de Noticieros Televisa, acerca de la controversia y sospechas en torno a la vacuna rusa Sputnik V, el especialista dijo que esto se debe en parte a la sospecha mutua de los sistemas políticos implicados en Rusia y Occidente.

Admitió que respecto a Rusia ha habido además algunos casos anteriores de datos científicos rusos cuestionados e hizo alusión al control de dopaje para las Olimpiadas, pero insistió en que en el caso de la vacuna se dieron a conocer la totalidad de los datos relacionados con los ensayos, el protocolo que se siguió, además de que éste se atiene a normas internacionales.

Jones reiteró que a su juicio la vacuna Sputnik V parece cumplir con todos los criterios que son necesarios para juzgar que la vacuna es un éxito.

Respecto a la información de “The Lancet” sobre que la Sputnik V tiene una efectividad del 91.6% y que se puede almacenar a temperaturas entre dos y ocho grados centígrados, el virólogo de la Universidad de Reading advirtió que es importante no dejarse llevar mucho por los porcentajes en particular.

Acotó que uno de los leves inconvenientes del ensayo ruso es que fue muy estrecho en su composición étnica.

“Sí, obtuvieron muy buenos resultados, pero no podemos tener la certeza de que resulte igual de bien al ensayarse en una población mucho más diversa. Estoy seguro de que la vacuna no dejaría de funcionar y no dejaría de ser valiosa, pero que se llegue al 91% o no es una pregunta abierta”.

Agregó que el tema del almacenamiento de las vacunas es importante, sobre todo para algunas partes del mundo, en referencia a que algunos fármacos requieren una cadena de frío particularmente difícil al distribuirlos por todo el mundo.

Al preguntarle si el factor de la temperatura podría incidir en la decisión de México de adquirir la vacuna Sputnik V, Ian Jones consideró que dicho factor es significativo, pero no al grado de transformar una situación.

“No sé si llegue a tanto como transformar la situación. Sí es un factor muy significativo y muy positivo, pero supongo que, a fin de cuentas, si fuera necesario que la única vacuna del mundo se almacenara a menos 80 grados, todos comprarían los refrigeradores necesarios, así que no me parece tan absoluto. Más importante me parece el perfil de seguridad, que es muy bueno, y el perfil de eficacia, que es igual de bueno, y recordemos que esta eficacia se juzgó según la enfermedad sintomática, o sea que esta vacuna impide que uno se enferme y ese es el factor clave de cualquier vacuna para que sea útil”, insistió.

Sobre la decisión del centro ruso Gamaleya de distribuir la vacuna Sputnik V en países como Argentina, Venezuela o Irán, incluso antes de publicarse los datos suficientes del ensayo de fase III, el especialista británico justificó la decisión porque se trata de una situación de emergencia. Agregó que ha habido ensayos significativos en lo que se considerarían poblaciones problemáticas, como las de África, y en general no ha habido ningún problema de seguridad y las vacunas han tenido un muy buen desempeño.

“Entonces, en general, esta vacuna me parece por lo menos muy buena y los datos que hoy tenemos muestran que, encima, es muy eficaz para prevenir la enfermedad.

Sobre el costo de la vacuna rusa, comparada con otras, señaló que cada país puede llegar a sus propios acuerdos, sin embargo, en general, las vacunas de adenovirus son considerablemente más baratas que las de ARN. Explicó que esto no significa que haya que hacer un montón de cultivos, cultivos de tejidos, cultivos de células y purificación biológica sin costos.

Puntualizó que los costos se tienen que cubrir, pero en la gama de vacunas que están disponibles actualmente o que pronto lo estarán, los costos tienden al extremo inferior.

La vacuna rusa es muy buena, dice la especialista Polly Roy

Polly Roy, maestra de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, consideró que actualmente ya no hay un rechazo hacia la vacuna rusa Sputnik V, como sucedió al principio.

“Rechazo, actualmente no. Inicialmente sí la rechazó la gente. Cuando hicieron sus ensayos de fase I y fase II y publicaron, eran apenas 76 personas para demostrar la eficacia; no eran suficientes participantes y no se incluyó a todos los grupos de edad necesarios tanto masculinos como femeninos. Nada de eso se consideró cuando se publicó en aquel entonces y fue casi como tomar un atajo rápido y publicar rápido, y eso fue probablemente lo que no le agradó a mucha gente”, dijo.

No obstante, añadió que los nuevos datos que se publicaron sobre la fase III en la revista “The Lancet” son muy positivos y ahora la mayoría de la gente entiende que esa vacuna sí es muy buena.

Dijo que los científicos rusos han hecho todo lo correcto, sometieron a prueba a 72 mil personas, tanto hombres como mujeres en distintos grupos de edad y algunos con gente vulnerable con algunas enfermedades.

Polly Roy agregó que los rusos hicieron todo correctamente y mostraron una protección muy alta con todas las pruebas correctas, así que ahora ya no cabe ninguna duda de que esta vacuna es buena.

Sobre las semejanzas con otras vacunas, la maestra de Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres explicó que no hay nada diferente en la Sputnik V porque Johnson & Johnson hizo una vacuna con uno de los tipos de adenovirus que se usaron en la vacuna rusa.

Añadió que la empresa china CanSino BIO, de Beijing, usó el adenovirus 5 y los dos virus se han usado antes con muchas otras finalidades.

“Entonces, eso ya lo hacen dos compañías diferentes, pero usaron el mismo vector dos veces, lo que llamamos ‘sensibilización y refuerzo’, dos dosis con el mismo vector, el mismo adenovirus”, dijo.

Sobre la suspicacia que ha generado entre los mexicanos la vacuna rusa Sputnik V, Polly Roy dijo que los rusos son muy buenos científicos y son “muy listos”.

“Rusia es muy avanzada. Yo pienso que es por la confianza, la verdad; el común de la gente desconfía, pero es la misma vacuna, porque si lo pensamos, Johnson & Johnson usa uno y China usa el otro. Rusia no inventó, nada más juntó las dos ideas de un modo diferente. Es más, creo que ahora AstraZeneca quiere el adenovirus 26 ruso para juntarlo”.

Agregó que la vacuna rusa no tiene por qué generar desconfianza pues no es diferente a las demás y usa lo mismo que las otras, nada más que de otro modo.

“Yo pienso que esta vacuna van a ser mucho más apreciada posteriormente ya que se vea que se la ponen todos. Todos pensaron: ‘Los rusos la sacaron con muchas prisas, no va a ser muy buena’. No va por ahí. Va por el lado de que los datos publicados son muy limpios y muy claros y me parece que es absolutamente… No hay que ser prejuiciosos con nada. Una vacuna es una vacuna y la haga el país que la haga, está bien; no importa siempre que proteja”.

Sobre el proceso del adenovirus 5 en la vacuna Sputnik, la especialista dijo que dicho adenovirus se usa como esqueleto, además de que es inofensivo.

Dijo que se están desarrollando muchos otros virus como sistema de liberación, pero el adenovirus tiene sus bondades.

Al ser cuestionada sobre el funcionamiento de las dos dosis de la vacuna Sputnik V, la especialista afirmó que las dos vacunas tienen la misma proteína inmunogénica del COVID-19, la proteína de espícula, la misma proteína, pero lo importante es cómo se libera para crear anticuerpos.

Finalmente, insistió en que la vacuna rusa es buena y que logrará obtener la aprobación de los organismos científicos internacionales.

Con información de Vytas Rudavicius, corresponsal de Noticieros Televisa

AAE