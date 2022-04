¿Por qué AMLO puso a Silvio Rodríguez en la mañanera?

La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) terminó con la “Canción en Harapos”, pero ¿Por qué puso a Silvio Rodríguez en la mañanera?

AMLO pidió reproducir el tema “Canción en harapos” del trovador cubano, Silvio Rodríguez, luego de hablar sobre una política de fijar posturas ante el conflicto Rusia-Ucrania, interviniendo desde lejos.

“Hay que seguir llamando el diálogo, acordar la paz, y que no haya víctimas, gente inocente, pero no azuzar, porque es muy cómodo estar fijando postura o interviniendo desde lejos. Hay una canción de Silvio, también muy buena sobre eso… qué fácil es… ¿Por qué no la pones?, pidió el Presidente al vocero.