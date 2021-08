¿Por qué AMLO amenizó la mañanera con ‘Los caminos de la vida’?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenizó su conferencia mañanera con la canción “Los Caminos de la Vida” de “La Tropa Vallenata” al mencionar que “hay que correr riesgos” para el regreso a clases presenciales en plena tercera ola de COVID-19.

“Yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se les atienda rápido, de que se les hagan pruebas, cuidarlos, y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida, imagínense sino salimos porque nos puede pasar algo pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba. ¿Por qué no pones esa?, vamos a escucharla”, manifestó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.