Por primera vez habrá una jueza mexicana en la Corte Penal Internacional

María del Socorro Flores Liera es una abogada y diplomática mexicana que ha colaborado a crear importantes instrumentos internacionales en distintas áreas del derecho, uno de estos instrumentos es el Estatuto de Roma, que resultó en la creación de la Corte Penal Internacional, de la cual, esta semana, ella se convirtió en la primera jueza mexicana.

María del Socorro Flores Liera es la primera mexicana en ser jueza de la Corte Penal internacional, con sede en la haya, en los países bajos.

“Me siento muy honrada y también me siento con una gran responsabilidad // 03:15 Es una institución que tiene un mandato muy importante que es la erradicación de la impunidad por los crímenes más graves que se pueden cometer a nivel internacional”, María del Socorro Flores Liera, embajadora de México.

Flores Liera nació en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1965, es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana con posgrado en Derecho Internacional por la UNAM.

En 1992 ingresó al Servicio Exterior Mexicano y desde 2012 tiene rango de embajadora, actualmente es representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza.

Además fue parte de la delegación mexicana encargada de negociar el Estatuto de Roma en 1998 del que emana la Corte Penal Internacional, en la que ahora tendrá un cargo durante los próximos nueve años, aunque ayer tomó protesta, asumirá funciones hasta que el presidente de la corte la llame.

“La corte tiene competencia sobre cuatro delitos en particular, el primero de ellos es genocidio, otro delito son los crímenes de guerra, la otra son los crímenes de lesa humanidad que son violaciones masivas, sistemáticas de derechos humanos y el cuaro delito es la agresión”, María del Socorro Flores Liera, embajadora de México.

María del Socorro fue electa en diciembre de 2020 y obtuvo la calificación y el número de votos más alto entre los 18 candidatos participantes en el proceso, de los cuales la mitad son mujeres.

Dice que una de sus principales responsabilidades será establecer protocolos de perspectiva de género en todos los trabajos de la corte.

“Que haya una perspectiva de género en todos los trabajos de la corte, no solamente los juicios sino también en la corte como institución, que haya políticas de cero tolerancia al acoso de cualquier tipo, no quiero decir que no hay en la corte, pero siempre hay un espacio para reforzarlos”, María del Socorro Flores Liera, embajadora de México.