Por multas pendientes no pueden verificar autos en la CDMX

En la última semana del año muchos automovilistas de la Ciudad de México tuvieron problemas para verificar su vehículo con engomado color azul.

Ricardo León acudió este lunes a verificar su automóvil. No lo pudo hacer porque tiene varías multas cívicas y no ha pagado la tenencia vehicular de este año.

“Señor, ¿cómo le fue en la verificación? Mal, caballero, ¿usted cree? ¿Por qué? No pude verificar porque debo multas cívicas, pero chequé en el sistema y no me aparece nada, y también la tenencia. ¿El problema es que estamos en fin de año? Es correcto, estamos a 27, me parece, tengo hasta el 31 nada más, el problema es que la tenencia tarda como tres días en pasar, estamos en 27, 28, 29, se iría hasta el 30, solamente me quedaría el 30 o 31 para verificar, y de ahí pues otra multa más si no verificó”, dijo Carlos Salazar, automovilista.

Carlos Salazar es otro automovilista que no logró verificar su automóvil. Cuando intentó hacer el trámite no lo logró, porque le aparecieron cuatro multas pendientes.

“Me salieron cuatro multas, no sé de qué, pero vamos a investigar, si no, no puedo circular, no tenía multas y hay multas que son del 2020 y verifiqué el semestre pasado y ahorita me salen multas del 2020, no sé de dónde”, indicó Víctor Adrián Pérez, automovilista.

Víctor Pérez acudió con su familia a un verificentro de la colonia Roma. Su vehículo tiene placas del estado de Puebla. Verificó su camioneta para no tener problemas para circular en la Ciudad de México o Zona Metropolitana.

“¿Por qué verificar?, yo soy de aquí, de la Ciudad de México, radico en Puebla, pero toda mi familia es de aquí, o sea soy de acá de este pueblo, entonces, cualquier emergencia o algo así, pues acá está mi familia, bueno la mayoría, por eso. ¿No tuvo problemas para verificar? Pues no, no tuve problemas, lo único que me están indicando es que no aplica para mi camioneta la doble cero, no sé porque, es modelo 2021, pero eso me dijo y entonces nada más le puso la cero”, indicó Israel Cajero, automovilista.

Israel al igual que los demás automovilistas que acudieron al verificentro hicieron su cita este lunes.

“Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Qué procedimiento hizo para verificar? Normal, la verificación normal, el pago normal, todo bien. ¿Cuándo hizo su cita? Hoy y salió rápido, y ya salimos rápido, todo fue muy rápido, la ventaja es que estamos de vacaciones y no hay mucha gente, pero yo creo que el siguiente, principios de año va a estar a reventar”, comentó Ricardo León, automovilista.

Para verificar su automóvil en la Ciudad de México no deberá tener pendiente el pago de ninguna multa y estar al corriente en su tenencia vehicular o refrendo. El día de su verificación deberá tener la identificación oficial, comprobante de la última verificación y tarjeta de circulación.

