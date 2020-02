Por miedo a criminales, pobladores en Zirándaro abandonan a sus animales

En Guerrero, en la Tierra Caliente, en el municipio de Zirándaro, la disputa entre grupos criminales está provocando que sus habitantes abandonen comunidades enteras. Tienen miedo y se van dejando todos sus bienes y a sus animales.

“El pueblo, es un pueblo fantasma. No hay absolutamente nadie, todo está abandonado, los animales se mueren de hambre, se mueren de sed”, señaló un desplazado

El pasado 15 de enero, sicarios de La Familia Michoacana irrumpieron en la comunidad de San Rafael, municipio Zirándaro, Guerrero, provocando el éxodo de la gran mayoría de sus habitantes. Por ello, cientos de animales han muerto y otros están agonizando.

“No pude ir a ver a mis animales, se murieron. No pude ir a verlos por miedo. Se están muriendo de sed, de hambre”, expuso un desplazado en San Rafael.

Él es el dueño de algunos de los animales que fueron videograbados. Es uno de los más de 600 habitantes de San Rafael que huyeron de su comunidad durante el embate de los grupos criminales. Asegura que durante las últimas dos semanas murieron los 150 borregos que tenía.

“Hay unos grandes que valen mil 500, otros 2 mil. Se siente mal, pero ya se está acostumbrando uno a vivir así. Hay la voy pasando, como se puede”, comentó un desplazado de San Rafael, en Zirándaro, Guerrero.

Los hombres armados de La Familia Michoacana no sólo quemaron vehículos, también saquearon algunas casas y le dispararon al ganado de algunos habitantes.

“Se le disparó a domicilios y a animales en la comunidad. Tenemos animales muertos, por inanición, algunos otros por impactos de bala. Marranos, chivos, borregos, el ganado, todo por qué, por la ambición del Zarco, del Médico de querer expandir su territorio, seguir cobrando cuotas, extorsionando y secuestrando. Quedaron alrededor de 18 mil animales abandonados, hay un estado de emergencia, y una crisis humanitaria, porque son el patrimonio de todas esas familias”, comentó Gregorio Portillo Mendoza, alcalde de Zirándaro, Guerrero.

La semana pasada, los únicos tres policías municipales acreditados que tiene la alcaldía acompañaron a desplazados que se armaron de valor para rescatar a algunos de sus animales.

“Es una tristeza. Vamos a que saquen sus cosas, no señores, no, vamos a quedarnos ahí para que regrese la gente, no apoyarlos para que se salgan, eso no está bien, todos podemos hacer algo”, comentó Lorenzo Madrigal, policía municipal en Zirándaro, Guerrero.

En ese último recorrido, se percataron que no todos los animales están muertos. Por eso cientos de desplazados, por la disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana, les piden a las autoridades que les ayuden a recuperarlos.

“Que hagan su parte, que ayuden a uno, porque está difícil”, dijo uno de los desplazados de San Rafael, en Zirándaro, Guerrero.

Con información de Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco.

