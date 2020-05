Por miedo a COVID-19, sangre escasea en hospitales y buscan donadores

El temor a contagiarse de COVID-19 en algún centro de salud ha impactado en los bancos de sangre de los hospitales y ante escasez crítica, buscan donadores

No tenemos tanta sangre, lo único que contamos, con lo poquito de sangre es con este refrigerador. Y no nos estamos pudiendo abastecer con los pacientes y las necesidades del hospital. Tenemos los refrigeradores vacíos, aquí tenemos vacíos cuando estos refrigeradores están llenos, en otras épocas los tenemos llenos, y este refrigerador vacío también. Estaríamos hablando de un porcentaje del 85% de la caída de la donación en el hospital, pero esto puede llegar a un colapso a nivel nacional”, explicó Carlos Rodríguez, médico del Banco de Sangre del Hospital Juárez de México.

Las reservas del banco de sangre en México se están agotando. El COVID-19 ha alejado a los donadores.

El banco de sangre del Hospital Juárez de México extendió su horario de atención. Quienes deseen donar deben cumplir con estos requisitos:

Yo quiero expresarle a la gente de verdad que nosotros somos un hospital que está cuidando muy bien a los pacientes. Toda el área COVID está muy dividida, nosotros no tenemos acceso para ese lado. La gente, si tiene miedo, puede hablar por teléfono y nosotros les hacemos cita para evitar que aquí haya alguna aglomeración”, explico la trabajadora social.

Lo mismo pacientes con COVID-19, que, pacientes quirúrgicos, oncológicos, hematológicos. Todos requieren de donadores de sangre para poder sobrevivir.

Estoy aquí por anemia plástica. Me están haciendo transfusión de sangre cada que necesito. Nos piden muchos donadores y luego no encontramos, por eso igual a veces no nos ponen la sangre”, explicó la paciente María Teresa Hernández.

Por esos pacientes que continúan luchando por su vida, vengan a donar”, concluyó la trabajadora social García Tapia.