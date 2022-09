Por homicidio, lesiones y daños, acusan a otros 2 funcionarios del desplome de la L12 del Metro

Dos directivos del proyecto Metro fueron acusados formalmente del desplome de la Línea 12, que provocó la muerte de 26 personas, el 3 de mayo de 2021.

Durante más de 10 horas el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia capitalina presentó los datos de prueba en contra de los imputados.

Hector “N”, exsubdirector de Obra Civil C y Guillermo Leonardo “N”, exdirector responsable de Obra para la Construcción de la Línea 12, fueron acusados de los delitos de homicidio, lesiones y daños.

Los dos imputados, según la Fiscalía, formaron parte del grupo encargado de la planeación para la construcción de la Línea 12 Metro.

Otros ocho exfuncionarios, entre ellos Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto de Metro ya fueron vinculados a proceso por los mismos delitos.

En la audiencia estuvo una de las víctimas quien solicitó la nulidad del acuerdo reparatorio que había firmado con el gobierno de la ciudad, tras sufrir la fractura de seis costillas.

“El monto que nos han dado no llega ni al millón, mis daños son severos, no he trabajado desde el accidente el dinero que ellos me dieron fue por partes. Ese dinero ya se gastó medicinas. A mí se me hizo fácil agarrar es el dinero porque la verdad lo necesita”, señaló David Quiroz, víctima de accidente de la Línea 12.