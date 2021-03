Por falta de lluvia en Hidalgo la presa ‘El Durazno’ luce completamente seca

Hace dos años lucia llena la presa “El Durazno” en San Agustín Tlaxiaca, en el estado de Hidalgo.

Hoy, la sequía acabó con todo, donde había agua, hay solo un suelo seco, agrietado, estéril.

Sentado en lo que fuera la mitad de la presa Donato cuida los pocos borregos que aún le quedan, sin agua ya no hay comida para los animales ni para la siembra.

Donato Martínez Melo, habitante de San Agustín Tlaxiaca , contó: “No sé qué pasaría, no llueve, no se da nada de cultivo, nosotros somos de cultivos de maíz, de la cebada. Ya no quiere llover, los animales se nos mueren diario, cada tercer día, llevo ahorita 11 animales perdidos”.

Con tristeza Donato recuerda que fue hace 39 años cuando la presa se quedó sin agua, pero nada se compara con la sequía que sufren ahora los vecinos de la comunidad El Durazno.

Donato Martínez Melo, habitante de San Agustín Tlaxiaca, recordó: “Hubo una en el 82 que se secó la presa, pero ahora está peor, ahorita sí está peor, no sé qué pasaría porque no puede llover, no sé por qué no quiere llover”.

Matilde Olguín Mendoza, habitante de San Agustín Tlaxiaca, comentó: “De unos años para acá se secó, Sembramos, pero no se da la cosecha por lo mismo de que no hay agua”.

Ricardo Gómez, habitante de San Agustín Tlaxiaca, dijo: “”Para mí es la primera ocasión que yo le llego a ver así, toda seca totalmente porque normalmente la he visto con agua. Es la sequía de que no ha llovido precisamente es por eso”.