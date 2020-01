Por escases, pobladores de Coahuila y Durango consumen agua contaminada que daña su salud

En la comunidad de Francisco I. Madero hay personas que están teniendo graves padecimientos de salud porque el agua que beben tiene arsénico en altas concentraciones; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el arsénico puede producir vómitos, diarrea, despigmentación en la piel, amputación de extremidades e incluso la muerte.

Don Santos, tiene 73 años de edad y desde niño llegó al ejido 18 de marzo del municipio de Francisco I. Madero, en la región lagunera de Coahuila; desde hace seis meses, sintió adormecimiento en las manos, luego le aparecieron llagas en su extremidad izquierda. Médicos señalaron que la causa de sus males son resultado de consumir, durante años, agua de pozos y norias contaminados con arsénico y otros metales pesados como cadmio, flúor y boro.

El doctor me dijo que era por el agua, que el arsénico, que el agua, entonces, este, no se me ha podido curar – ¿Y sigue tomando de la misma agua? – Pues sí, pues de la noria, pues de la llave, de esa agua”, comentó Santos Martínez Armendáriz.