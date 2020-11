Por criminalizar a niños mazahuas, Sheinbaum pide disculpa pública a familiares

Este sábado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó las obras de la Línea 2 del cablebús que llevan ya un 84% de avance general en las siete estaciones que la conforman.

Te recomendamos: Van 64 detenidos en operativos en Centro Histórico tras homicidio de niños mazahuas: García Harfuch

“Este cablebús es una innovación en la forma de movernos en la ciudad, particularmente para las personas más necesitadas de la ciudad, este cablebús no solo va a permitir que las personas de la Sierra de Santa Catarina tengan la oportunidad de viajar más rápidamente, estamos dando acceso a derechos, en este caso el derecho a una movilidad sustentable, una movilidad no contaminante y una movilidad no solamente más cómoda sino que también va a permitir tener una imagen y una visión distinta y elevar la calidad de vida de los habitantes de la Sierra de Santa Catarina, de la alcaldía de Iztapalapa. Son dos líneas, por lo pronto, las dos estarán listas en el primer trimestre de 2021”, informó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX.