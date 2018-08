Por contaminación repuntan enfermedades en pobladores de los Bitzales, Tabasco

El secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, fue a Tabasco, acordó con el gobernador Arturo Núñez continuar con las inspecciones a las plantas de Pemex y fortalecer el monitoreo de la calidad del agua en la zona de los Bitzales, donde, desde mayo, la muerte de decenas de manatíes alertó de un posible caso de contaminación que se ha traducido en una crisis sanitaria y económica para las comunidades de la zona.

Lo increíble es que aún nadie explica qué es lo que ha provocado la muerte de manatíes, peces y afectaciones cutáneas entre la población.

Acá me pica, me salió en mis piernas y hasta me quiero hasta arrancar la piel de la comezón que me da”, dijo Nalda Potenciano, habitante del ejido El Venadito, en Macuspana, Tabasco.