Por considerarla insuficiente, Segob buscará reformar ley que protege a periodistas

El coordinador Ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, advirtió que este instrumento ya es insuficiente, por lo que el gobierno federal presentará una propuesta para modifica la ley en la materia.

Te recomendamos: ‘Periodismo en riesgo’, jornada de protestas en México por asesinatos de periodistas

“Tenemos que modificar la ley actual, ya no nos basta con una ley federal, la ley federal creo que quedó muy comprobado, es una ley que no ha alcanzado su implementación total por la falta de colaboración y por la ausencia de vinculatoriedad hacia las autoridades estatales y municipales en esta materia, en principio tendremos que establecer una reforma constitucional que le dé pie a esta ley general y que pueda tener algunos otros componentes, yo espero esta misma semana entregar una postura institucional a esta Comisión para que puedan generar todo el apoyo de esta Comisión para que apoyara esa reforma”, informó Enrique Irazoque, Coordinador Ejecutivo del Mecanismo Protección para Personas Defensoras Derechos Humanos y Periodistas.

Al reunirse con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el también titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó que, a la fecha, se encuentran incorporadas mil 559 personas al Mecanismo de Protección, de las cuales 515 son periodistas y mil 44 defensoras de derechos humanos.

Recordó que 55 periodistas han sido asesinados en lo que va de la presente administración, y que solo se ha dictado sentencia en 6 casos, por lo que la impunidad es del 89 por ciento, y del 99 por ciento en crímenes de personas defensores de derechos humanos.

“Entre el 40 y 45 por ciento de las agresiones que sufren periodistas y personas defensoras de derechos humanos provienen de las propias autoridades, principalmente municipales, es decir, no solamente hay autoridades municipales que se han alejado del tema y no quieren asumir su responsabilidad de protección hacia estos dos sectores, sino que además han tomado la decisión de ser parte del problema, esto no lo podemos permitir como Estado mexicano y tenemos que revertir esta situación cuanto antes”, dijo Enrique Irazoque, coordinador ejecutivo del Mecanismo Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.