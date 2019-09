Por celos, mata a un amigo de su novia en Satélite, lo detienen en Los Ángeles y lo vinculan a proceso

Axel, de 20 años de edad, estudiante de Ingeniería Mecánica, jugador de fútbol americano, tenía planeado seguir sus estudios en el extranjero y trabajar en una firma de prestigio, pero fue asesinado el pasado domingo de seis disparos y apuñalado en cinco ocasiones en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Todo por un presunto ataque de celos de Jesús Pablo, un estudiante del Tecnológico de Monterrey, cuando supo que Axel estaba en la casa de su novia y ella no le contestó una llamada telefónica.

“Un joven de 19 años le quitó la vida a mi hermano con la mano en la cintura, o sea, no se percataron nunca que un joven de 19 años traía un arma de fuego, que habían amenazado anteriormente a compañeros de la escuela con un cuchillo, me causa mucho coraje porque mi hermano no lo merecía”, reveló Sharon Núñez, hermana de Axel, a quien también le decía “El Pelón”

Pero el pasado 25 de agosto fue asesinado de seis disparos y apuñalado en cinco ocasiones, presuntamente por Jesús Pablo “N”, de 19 años de edad, novio de una amiga suya.

“Mi hijo nos llama para comentarnos que va a ir a ver a una amiga a Satélite, por un tema de tarea. No estudiaban juntos. Me pidió prestado el coche”, comentó Óscar Núñez, padre del joven asesinado.

Axel no regresó ni contestaba el celular.

Al día siguiente, su familia comenzó a investigar y llegó hasta la casa de la joven, en la calle Cerrada de Ricardo Toscano, en Satélite.

“Al llegar a la entrada, estaba saliendo el MP después de haber sellado la casa; me preocupé todavía más por mi hijo Axel”, comentó Óscar Núñez, padre de Axel.

El padre localizó el auto familiar con las llantas ponchadas, a unos 300 metros de la casa de la joven.

Al acudir al Ministerio Público, se enteró del crimen contra su hijo por la denuncia que ella misma interpuso ante la Fiscalía del Estado De México.

“Lo que declara Catherine es que estaban haciendo el trabajo de tarea y reciben diferentes llamadas, pero ella decide no tomarlas. Tipo las 6 de la tarde, se dan cuenta que Jesús Pablo se brinca la barda de la casa, reclama, empieza a gritar con Axel, la niña se interpone porque trae un arma; usa a la fuerza para violentamente quitarla. La tira al suelo y detona seis veces contra el cuerpo de mi hijo. Ella escucha que empieza que trabajar con bolsas y cinta canela para embolsarlo”, dijo Óscar Núñez, padre de Axel.

Según la declaración de la joven, Jesús Pablo le ordenó limpiar la sangre.

Él subió el cuerpo al vehículo de Axel y lo retiró de ahí.

Fue cuando el auto llegó al Ministerio Público que encontraron el cuerpo en la cajuela, con disparos y cinco puñaladas en el tórax y abdomen.

“Me causa mucho coraje porque mi hermano no lo merecía”, dijo Sharon Núñez, hermana de Axel.

El 26 de agosto, agentes de la Fiscalía mexiquense detuvieron a Jesús Pablo en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos.

El viernes pasado, un juez del Penal de Barrientos lo vinculó a proceso por homicidio calificado.

“Jesús Pablo estaba muy enojado de encontrarlos solos y toma la decisión de privar de la vida a Axel, todo fue por celos. Era un joven tenía todo un futuro por delante, sin embargo, se han ido perdiendo algunos valores”, comentó Jesús Antonio Martínez, fiscal especializado en Homicidios del Valle de Toluca.

Con información de Arturo Sierra.

