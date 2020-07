Por canícula, Chihuahua registra segundo día con temperaturas de hasta 44 grados

Este fin de semana inició la Canícula, los 40 días más calientes del año y Ciudad Juárez, Chihuahua, registro por segundo día consecutivo 44 grados centígrados a la sombra con sensación térmica de 46 que mantiene en alerta a las autoridades de Protección Civil.

Ciudad Juárez, registró 44 grados centígrados a la sombra y en estas condiciones, Manuel debe trabajar en la construcción.

“Si esta duro, pues de cansas, te agachas y luego acarrear las cosas /me pongo camisas de manga larga y a veces me tapo todo, ahorita nomas porque ahorita no me puedo tapar, ahorita me tapo más al rato, me pongo el pañuelo y todo”, mencionó Manuel Martinez, trabajador de la construcción.