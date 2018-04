Por cada 115 nacimientos en México, un niño presenta autismo

Daniel y Penélope son los papás de Erik, un niño de 9 años que tiene el trastorno del espectro autista, desde que era un bebé sus padres se dieron cuenta que tenía un comportamiento distinto.

“El gateo muy bien, salvo hasta que llegó el lenguaje, ahí notamos un atraso muy fuerte, cuando empezó a hablar eran solo palabras aisladas, no había la intención de comunicar, oraciones estructuradas, y empezamos con la alerta, sí de repente yo notaba que no había un contacto visual”, dijo la señora Penélope Infante.

Daniel y Penélope, pasaron por un largo peregrinar buscando un diagnóstico.

Entre pediatras, psicólogos y pedagogos hasta que por fin un día, alguien les sugirió que su hijo podría tener autismo, así, encontraron a un especialista que confirmó el diagnóstico.

“Este es un conjunto o un grupo de trastornos del desarrollo neurobiológico, no es un síndrome unitario, sino cuando tú ves a estos niños, todos ellos son diferentes, esto nos ayuda a pensar que la palabra espectro es un continuo muy amplio que va desde niños muy graves, hasta niños con un autismo leve”, mencionó el doctor Carlos Marcín, doctor en Psicología, con postgrado avanzado en Trastornos del Desarrollo.

El trastorno del espectro autista suele manifestarse alrededor de los primeros 3 años de vida, aunque puede ser antes.

Afecta el desarrollo cerebral sobre todo en áreas relacionadas con las habilidades sociales y de comunicación.

En estos casos, lo más importante es tener un diagnóstico oportuno para que puedan recibir terapia específica y lograr avances en su desarrollo.

“Los papás son los principales actores en estos casos, son los que principalmente van a poder ayudar a estos niños y un niño que puede ser con mucha problemática, puede ser un niño más sociable, que tenga más felicidad y que sea más funcional”, dijo el doctor Juan Hernández Aguilar, neurólogo.

Se estima que 1 de cada 160 nacimientos en el mundo tiene autismo.

En un estudio reciente realizado en León, Guanajuato, con la colaboración de Autism Speaks refiere que en México hay un niño con autismo por cada 115 nacimientos.

Erick, asiste a una escuela regular, y a un centro especializado en autismo, para sus padres es fundamental que el pequeño logre ser independiente.

“Ha tenido muchos avances, y yo espero que siga así, además es muy luchador no, que siga luchando y que llegue a ser lo que él quiera”, dijo la señora Penélope Infante.

“Cuando muramos ya no, pero mientras eso sucede le daremos todo el apoyo que podamos, eso está clarísimo, mira yo, te diría si a mí me dijeran que hay una medicina que lo puede curar y que no tiene ningún tipo de consecuencias, dénsela, pero si no, de todas maneras, es mi hijo y lo quiero, así como es”, expresó el señor Daniel Maisner.

Un grave problema que rodea al síndrome del espectro autista es la ignorancia, el rechazo, la estigmatización.

Conocer este síndrome ayuda a entenderlo, a ser más comprensivos y apoyar a los pacientes y familiares.

Con información de Irlanda Maya

JLR