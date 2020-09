Podrían sancionar a centro comercial que permitió ingreso de mujer con cachorro de tigre

El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, se pronunció sobre el caso de una mujer que paseaba con una correa a un cachorro de tigre, como mascota, en el centro comercial Plaza Antara, por lo que advirtió que podría haber una sanción.

La imagen de la mujer paseando al cachorro causó reacción de varios usuarios de redes socviales, quienes viralizaron la imagen denunciando el hecho y cuestionando a las autoridades de la plaza por haber permitido la entrada con el animal, poniendo en riesgo a los visitantes.

“En la entrada del establecimiento se ve un tigre, león, no sé, inmediatamente avisar a las autoridades, a la alcaldía, en este caso Profepa, no pasó, entonces como es un ente privado donde hay seguridad privada, cámaras privadas y hay filtros, si hay filtros para tomar la temperatura, para el gel antibacterial, ¿por qué no se nos hizo un llamado?, hasta que nos enteramos por las redes sociales”, indicó Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo.