Por asesinato de dos compañeros, conductores de aplicación se manifestaron para exigir seguridad

Luego de que dos conductores de servicios de aplicación fueran asesinados en las últimas semanas en el Valle de México, la mañana del miércoles sus compañeros se manifestaron para exigir a las empresas para las que trabajan, mayor seguridad.

Una caravana con decenas de conductores de servicios por aplicación como Uber, Didi y Beat se manifestaron en Paseo de la Reforma, a la altura de el Ángel de la Independencia, para exigir que mejoren sus condiciones de seguridad.

Después del mediodía los conductores se reunieron en la glorieta de La Palma sobre Reforma en la Ciudad de México.

Posteriormente, se dirigieron a las oficinas administrativas en la colonia Juárez alcaldía Cuauhtémoc, donde cerraron la calle de Amberes.

“¡No queremos más robos!, no queremos más muertes, queremos aplicaciones seguras. Le hago un llamado a las aplicaciones de Didi y de Uber que no vayan a cerrar sus instalaciones, queremos un representante, queremos dialogar con ellos, de lo contrario vamos a destruir sus instalaciones”, expresó un manifestante.

La protesta de los conductores se detonó luego de que este lunes fuera hallado muerto Héctor Miguel Lira, conductor de Uber que despareció mientras realizaba un viaje dentro de la plataforma el pasado 28 de enero; su cuerpo fue encontrado en el forense de Chalco.

“Tomó ese último viaje con destino a Chicoloapan me parece y terminó el viaje, Daniela me dice que cuando ella le escribe a Héctor y no le contesta, sin embargo, él sí estaba en línea”, informó Jessica Pérez, familiar de Héctor.