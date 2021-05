Por 35 segundos, tragedia en L12 del Metro pudo haber sido peor, según inspector

Unos 35 segundos antes del desplome de una trabe en la Línea 12 del Metro había pasado el tren que iba en sentido contrario, es decir hacia Mixcoac, según el inspector de la línea, Jesús Urban.

Te recomendamos: VIDEO: Difunden otro ángulo del momento en que se desploma la trabe en el Metro Olivos

Explicó también que el conductor del Metro que se accidentó la noche del lunes en avenida Tláhuac, en la Ciudad de México, no se percató del momento en que los dos últimos vagones de su convoy se desprendieron.

A sus compañeros y jefes les dijo que escuchó un estruendo y sintió el corte de energía eléctrica, pero en ese momento no supo lo qué había ocurrido.

“Él me comentaba que no, no se había percatado de lo que había pasado o sea escuchó el estruendo pero como fueron los últimos carros del tren los que tuvieron el accidente, pues él llegó con el tren a la estación”, señaló Jesús Urban.