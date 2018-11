Pompeo: No hay evidencia que vincule al príncipe saudita en asesinato de Khashoggi

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el miércoles que, en su opinión, no hay un “informe directo” que vincule al príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, con el asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul el mes pasado.

Pompeo habló con los periodistas después de una reunión con senadores sobre el incidente junto con el secretario de Defensa Jim Mattis, y le dijo a la prensa que su evaluación estaba bien informada.

“Creo que he leído cada pieza de inteligencia, a menos que haya llegado en las últimas horas, creo que lo he leído todo”, dijo. “No hay informes directos que relacionen al príncipe heredero con el asesinato de Jamal Khashoggi. Y eso es todo lo que puedo decir en un entorno no clasificado”, aseguró.

Los medios de comunicación informaron previamente que la CIA había concluido con “alta confianza” que el asesinato de Khashoggi se llevó a cabo bajo la dirección del príncipe heredero. El presidente Donald Trump dijo la semana pasada que la inteligencia no era concluyente, pero que su gobierno continuaría apoyando al reino saudí.

El miércoles también se le preguntó a Pompeo por qué la directora de la CIA, Gina Haspel, quien viajó a la región para investigar el asesinato de Khashoggi y escuchó una grabación de audio del asesinato, no estuvo presente en la reunión informativa.

PRÍNCIPE SAUDITA LLEGA A ARGENTINA

El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, llegó a Buenos Aires para participar de la cumbre de del G20, que entre viernes y sábado próximos congregará a los jefes de Estado o de Gobierno de las 20 mayores economías desarrolladas y en desarrollo.

El hombre fuerte de Arabia Saudita arribó con su comitiva en torno a las 07:30 hora local (10.30 GMT) al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de la localidad bonaerense de Ezeiza y fue recibido por el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie.

La visita se enmarca dentro de su primera gira al extranjero desde que se desató la crisis por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, el pasado 2 de octubre, un caso con el que le relacionan países como Turquía y la inteligencia estadounidense.

Fue el pasado 19 de noviembre cuando el ministro de Energía saudí, Jaled al Faleh, anunció que el príncipe heredero asistiría a la cumbre de jefes de Gobierno y de Estado de Buenos Aires, donde se va a reunir con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Francia, Emmanuel Macron y de Rusia, Vladimir Putin.

También se encontrará con la primera ministra británica, Theresa May, y la canciller alemana, Angela Merkel, y los máximos representantes de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con información de Politico y EFE

