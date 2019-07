No hay presión inflacionaria y los precios del pollo están estables, afirmó Ricardo Sheffield, titular de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Se ha mostrado el precio del pollo en general en un precio estable en este año sin embargo la producción bajó muy poco en Guanajuato y Jalisco, lo cual ha hecho que la secretaría Graciela Márquez Colín autorice para el segundo semestre cupos de importación de pollo lo cual garantiza la estabilidad de los precios en el mercado”, dijo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheffield explicó que siempre “habrá quién se pase de rosca” entre los expendedores respecto a los precios y de ahí la importancia de los consumidores para buscar la mejor opción, pues dijo que se llegó a registrar hasta los 149 pesos la venta en San Luis Potosí, por pieza completa de pechuga.

Por eso hablamos de promedios, siempre damos a conocer el lugar donde lo venden más caro y más barato”.

Precios del pollo están estables, dice titular de Profeco. (Presidencia)

En lo que respecta al pollo completo, dijo que el precio promedio por kilo es de $40.75, según los informes de la semana pasada.

El más económico está en $24.90 en Wal Mar de Tlalpan e Iztapalapa”

El precio más caro por pollo entero está en 67.90 por kilo en Merca Abastos de Guadalajara, Jalisco.

Y el promedio de pollo entero en $40.75. La pierna de pollo bajó, el precio promedio es de $51.72 centavos y bajó en mayo y junio”.

En lo que respecta a la pechuga, dijo que el promedio está en $89.56 centavos, “y ese sí ha subido”.

Enfatizó que la pechuga con hueso y sin hueso ha aumentado la demanda en el mercado doméstico.

Y que hay un monitoreo muy particular de la naranja, azúcar, aguacate y pollo.

El presidente López Obrador enfatizó que está al tanto de los precios porque distribuidores de Neza le informaron la semana pasada de la baja en el consumo por el costo elevado.

Fue una asociación de distribuidores de pollo de aquí de la CDMX a pedirme que se hiciera algo porque estaba bajando el consumo en sus expendios y la gente no estaba comprando porque estaba muy caro y no se le estaba atendiendo, entonces ayer vinieron a las 6 de la mañana y se les puso en comunicación con la jefa de Gobierno”, esto lo hacemos permanentemente, es muy bueno tener la comunicación con la gente.

AMLO: Ha bajado la inflación un punto

Al respecto del pollo, el mandatario dijo que ha bajado en su administración la inflación un punto.

Era 5% el periodo anterior y ya es de 4, inflación y, saben por qué, independientemente del aumento del pollo, aguacate y azúcar. Lo que ha ayudado mucho, para que no se dispare la inflación, es que hay control en los precios de los energéticos y eso no se dice, si no aumenta la gasolina y no aumenta el diésel y no aumenta la luz y gas en términos reales, hay control”

AMLO reiteró que está procurando que no haya inflación porque, aunque aumente el salario mínimo, no hay más capacidad de compra, “entonces sí consideramos que en estos meses se ha fortalecido la economía popular, no hay deterioro en la economía popular”.

Con información de Presidencia

KAH