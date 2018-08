Políticos expresan condolencias por muerte de John McCain

El senador John McCain, una de las figuras más importantes de la política estadounidense, murió el sábado a los 81 años.

Apenas hace unos días, el republicano había anunciado que dejó el tratamiento médico que recibía desde julio del 2017.

John McCain tenía un tipo de cáncer cerebral muy agresivo.

De acuerdo con medios estadounidenses, su féretro será llevado al Capitolio de Arizona, estado al que representó durante más de 35 años en el Congreso.

El funeral se llevará a cabo en la catedral nacional de Washington.

Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, pronunciarán palabras como fue el deseo del senador.

También pidió que a su funeral no acuda el presidente Donald Trump y que en su lugar acuda el vicepresidente Mike Pence.

McCain será sepultado en el Cementerio de la Academia Naval de Estados Unidos, en Annapolis, Maryland.

Dejó dicho por escrito que quería ser enterrado, junto a su mejor amigo en sus días en la Academia Naval, el almirante Chuck Larson.

El presidente estadounidense Donald Trump expresó sus condolencias por la muerte de John McCain.

En Twitter escribió: “mi profunda simpatía y respeto para la familia del senador John McCain. nuestros corazones y oraciones están con ustedes”.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

Las banderas estadounidenses ondean a media asta por la muerte del senador McCain, esto como homenaje al legislador y a solicitud del presidente Donald Trump.

Cindy McCain, viuda de John McCain también expresó su sentir, a través de su cuenta de Twitter.

Escribió: “Mi corazón está roto. Tengo tanta suerte de haber vivido la aventura de amar a este hombre increíble durante 38 años. Él recorrió su camino en sus propios términos, rodeado por la gente que amaba, en el lugar que más amaba”.

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.

