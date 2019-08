Policías que habrían violado a menor en patrulla de CDMX están bajo resguardo

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, informó sobre el ataque sexual que habría sufrido una joven por parte de cuatro policías en la alcaldía de Azcapotzalco.

El secretario de seguridad ciudadana explicó que siguen las investigaciones.

Agregó que los elementos imputados están bajo resguardo, pero que no se encuentran detenidos.

Cuatro agentes de la Policía Preventiva abusaron de una joven sometiéndola en la patrulla que tripulaban.

Gracias a los videos registrados por cámaras del C5 se ubicó la unidad.

De acuerdo a la denuncia abierta ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), la joven relató ante el Ministerio Público que luego de acudir a una fiesta con sus amigos fue sorprendida por cuatro agentes de laPolicía Preventiva a dos cuadras de su domicilio.

La joven se acercó a una casa y tocó el timbre simulando que era su hogar para evitar que la patrulla se acercara, pero esta estrategia no funcionó ya que de la unidad descendió el copiloto y le preguntó a la chica su dirección.

Aunque ella mintió diciendo que la casa era de sus tíos y que ya se encontraba a unos pasos de su hogar, el oficial se ofreció a trasladarla hasta su destino, siendo apoyado por el resto de sus compañeros.

Tras negarse a la “ayuda”, los agentes que se encontraban en el vehículo descendieron y la sometieron hasta lograr meterla en la patrulla que conducían.

Yo les dije en varias ocasiones que no quería, y me subió en el asiento trasero junto a la ventana del lado derecho(…) el policía que estaba a mi costado izquierdo me dijo que me quitara a la ropa, y los dos policías que iban en los asientos delantero dijeron que sí, que me la quitara.”