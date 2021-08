Policías municipales de San Pedro Pochutla, Oaxaca, golpean a joven por no usar cubrebocas

Policías municipales detuvieron a golpes a un habitante de San Pedro Pochutla, Oaxaca, que no portaba cubrebocas, como parte de los operativos que realiza la corporación, ante la ordenanza municipal de su uso obligatorio, por el incremento en el número de contagios de COVID-19.

Te recomendamos: Incremento acelerado de contagios de COVID-19 pone en crisis a Tequisistlán, Oaxaca

“Pero el cubrebocas lo tenía ya guardado en la mochila, tenía una mochila donde venían mis cosas y como nada más les dije ok y está bien, pues los policías no sé qué pasó, ellos me agarraron de sorpresa, me agarraron por atrás dónde está el puente que está aquí a la vuelta de mi casa, me agarraron porque, disque faltarle al respeto”, dijo Mario Alberto Valenzuela Jarquín, detenido.