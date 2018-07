Policías de Reynosa protestan; exigen condiciones para enfrentar a la delincuencia

En Reynosa, Tamaulipas, policías municipales realizaron un paro de labores, después de que uno de sus compañeros murió y cuatro resultaron heridos durante un enfrentamiento con hombres armados.

Señalaron que trabajan en precarias condiciones, sin municiones suficientes para enfrentar la delincuencia.

“De lo que va del año van arriba de 15 y de heridos van arriba de 30 heridos e incapacitados que van a quedar pensionados y hasta eso con media pensión siendo que fue en cumplimiento de su deber aun así le dan media pensión y yo digo que no es justo han perdido piernas, han perdido brazos, han perdido dedos”, apuntó un policía estatal.

Además, señalaron que cuando hay oficiales heridos no se les brinda apoyo, por ello exigieron la destitución del actual coordinador, Ricardo Martínez.

“Porque cuando una persona cae herida automáticamente los viáticos se los retienen, se los quitan, no se los retienen, se los quitan, ya no hay apoyo a los compañeros, tenemos compañeros que están en sus casas y no tiene el apoyo económicamente para nada”, apuntó un policía estatal.

Durante la protesta se presentó el delegado regional de la policía estatal, José Alfredo Cantero, quien escucho las demandas de los policías y señaló que daría seguimiento a sus peticiones.

“Son varias cosas que quieren ver y evaluar y la secretaria está en la mejor disposición de apoyar al final de cuentas es nuestro personal nos interesa que estén todos bien. Ahorita voy a checar voy a arreglar esa situación ahorita”, indicó José Alfredo Cantero, delegado regional de la Policía Estatal.

En Reynosa existen de 180 a 200 elementos por guardia.

En lo que va del año, 15 policías han muerto y 30 más han resultaron lesionados en enfrentamientos con grupos delictivos.

Con información de Manuel Peña.

LLH