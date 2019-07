Policías que pasaron a la Guardia Nacional exhiben malas condiciones de unidades

La crisis en la Policía Federal no estalló de un día para otro. Los policías federales llevan días y semanas manifestando su incertidumbre sobre su futuro e inconformidad por sus nuevas condiciones de trabajo.

El 28 de junio, los elementos de la Policía Federal que fueron enviados a la región del istmo de Oaxaca para realizar labores de inspección y vigilancia reportaron a sus superiores que salieron de la ciudad de Ixtepec, en una camioneta del Instituto Nacional de Migración (INM), con rumbo a Santiago Niltepec, y que al llegar al lugar asignado no había espacio para ellos.

Llegaron a una casa pequeña, en obra negra, donde pernoctaban policías militares, fuerzas federales y personal de Migración, que descansaban en hamacas y casas de campaña, sin servicios sanitarios, por lo que improvisaron fosas sépticas.

Ese día, al no tener un lugar donde asearse y resguardar sus pertenencias, se trasladaron a la Décima Tercera Región Militar de Ixtepec, pero al llegar les impidieron la entrada al regimiento militar y tuvieron que quedarse en la calle.

Los federales, que pasaron a la Guardia Nacional exhibieron las fornituras viejas y equipo de seguridad que recibieron para defenderse, así como las condiciones en que se encuentran las camionetas que utilizaron en la Policía Federal.

En videos denunciaron que las unidades están en mal estado e incluso algunas no arrancaban.

Policía Federal se echó a perder en el sexenio anterior: AMLO

La Policía Federal se echó a perder en el sexenio anterior, apuntó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

A decir del mandatario Federal, “esta policía se creó hace como 20 años y no se consolidó; se echó a perder y con más intensidad de pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación, que fue en el sexenio anterior”

De acuerdo con el presidente, los elementos de la Policía Federal “se amotinan, toman las calles, crean molestias y ofrezco disculpas a los ciudadanos”, porque, señaló “no hay motivo, no se está despidiendo a ningún policía, lo que ocurre es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la Policía Federal, alrededor de 10 mil que han pasado la prueba, a la Guardia Nacional, porque no se acepta a cualquiera”.

Otros, dijo AMLO, “porque no pasan la prueba, dicen que no quieren que los examinen en el Ejército”.

Y no sólo es que “no tienen conductas aceptables, tienen problemas de salud; entonces no podrán estar en la Guardia Nacional”, advirtió.

Sin embargo, dijo “seguirán trabajando, en la policía nacional”. Explicó que “en gobiernos pasados contrataban guardias privados, alrededor de 50 mil, como guardaespaldas y para cuidar instalaciones del gobierno, entonces, ya no se contratarán esos 50 mil elementos, porque ya no hay guardaespaldas, pero sí hay que cuidar oficinas”.

Recordó que las “instalaciones estratégicas, del sector energético, están a cargo de las Fuerzas Armadas, pero están museos, parques, secretarías, que también requieren de cuidado y allí estarán trabajando en estas actividades”. Insistió en que “no se va a despedir a nadie y mantienen sus prestaciones”.

Entonces, cuestionó, “¿por qué las manifestaciones? Esta policía se creó hace como 20 años y no se consolidó, se echó a perder y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación”.

Desde su perspectiva, en ese tiempo “imperó la irresponsabilidad y la corrupción”.

Pidió a los ciudadanos que, “si se manifiestan, tenemos que resistir y aguantar, porque eso es en bien de todos”. Esta situación, dijo, “se tiene que arreglar manteniendo el orden, sin autoritarismo, con el diálogo, con la razón, el derecho”, y “el derecho de manifestación es sagrado, se pueden manifestar el tiempo que sea, no serán reprimidos, porque no somos iguales a los sexenios pasado”, pero “es importante que todos conozcan esta información, porque hay mano negra en este asunto, en estos asuntos que se van a resolver, porque no se está cometiendo ninguna injusticia”

