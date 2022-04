Policías en paro de Zacatecas piden indemnizar a familias de los oficiales caídos

Este martes fueron hallados los cuerpos de cinco hombres y una mujer, en la carretera federal 49 en el municipio de Pinos, en los límites con San Luis Potosí. En este contexto se dio el paro de policías de Zacatecas durante 11 días, para exigir, entre otras demandas, mejor equipo y seguros para las familias de policías caídos, muchos de ellos dicen llevar años sintiéndose desprotegidos.

Los padres de Alexander, un joven policía de 23 años que murió calcinado, luego de que integrantes del crimen organizado incendiaran su patrulla y la de tres de sus compañeros hacían un recorrido sobre la carretera que conduce a la comunidad de Chaparrosa, municipio de Villa de Cos.

Durante un homenaje a los policías caídos se prometió a las familias ayuda económica, sin embargo, ha pasado ya un año y la Secretaría Estatal no ha entregado ni el seguro por muerte que le corresponde a la familia.

“Yo quisiera que las autoridades correspondientes se hicieran cargo de las cosas. Ellos saben que mi hijo se mató cumpliendo con su trabajo, sí como me lo mandaron a trabajar, que vengan y arreglen la situación”, agregó el señor Alexander Cevallos.

El joven era padre de tres menores, que hoy están a cargo de sus abuelos.

El caso de Alexander no es único. Desde la semana pasada, unos 600 policías estatales iniciaron un paro de labores en el que exigen que se indemnice a las familias de los caídos, y que se les dote a los elementos policiacos seguro de vida, equipo eficiente y un mejor salario.

El paro de labores inició el 31 de marzo. Luego de que la Secretaría de Seguridad Estatal despidiera a los siete elementos que lideraban una mesa de negociaciones en la que expusieron las demandas de los policías.

“Somos el estado con más muertes de oficiales y no es posible que no nos tengan asegurados. En este trabajo ya el mañana no es una promesa, es encontrar gente armada, detenciones, amenazas, ya la situación es cada vez más precaria y nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo con las medidas, que nos brindan”, refirió el suboficial.